Трамп прокоментував протести, які відбулися проти нього після інавгурації

15:47, 22 січня 2017
Світ
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Президент США Дональд Трамп прокоментував протести, які пройшли проти нього 21 січня в багатьох містах США.

Дональд Трамп / REUTERS

Відповідний коментар він написав у Twitter.

«Стежив за протестами вчора, і у мене склалося враження, ніби у нас щойно пройшли вибори! Чому ці люди не голосували? », - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 21 січня по всьому світу пройшли до 700 "жіночих маршів" в рамках міжнародної кампанії протесту в перший день після інавгурації президента США Дональда Трампа.

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Теги: #США#Трамп#протести