Трамп прокоментував протести, які відбулися проти нього після інавгурації
15:47, 22 січня 2017Світ
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Президент США Дональд Трамп прокоментував протести, які пройшли проти нього 21 січня в багатьох містах США.
Дональд Трамп / REUTERS
Відповідний коментар він написав у Twitter.
«Стежив за протестами вчора, і у мене склалося враження, ніби у нас щойно пройшли вибори! Чому ці люди не голосували? », - написав він.
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Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017
Як повідомляв УНІАН, 21 січня по всьому світу пройшли до 700 "жіночих маршів" в рамках міжнародної кампанії протесту в перший день після інавгурації президента США Дональда Трампа.
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