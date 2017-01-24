"Ми цінуємо наші відносини": Пєсков прокоментував китайські ракети на кордоні з РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Китай є нашим союзником, стратегічним союзником, нашим партнером – у політичному і торговельно-економічному плані. Ми дорожимо нашими відносинами. Безумовно, будь-які дії в плані розвитку Збройних сил Китаю, якщо ця інформація відповідає дійсності, принаймні військове будівництво в Китаї, не сприймаємо як загрозу для нашої країни», - сказав Пєсков.

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Пєсков також заявив, що Китай "є нашим стратегічним союзником, нашим партнером і в політичному, і в торговельно-економічному плані". "Ми цінуємо наші відносини", - цитує представника Кремля ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ Тайваню та Гонконгу, Китай розмістив міжконтинентальні балістичні ракети DF-41 в провінції Хейлунцзян на кордоні з Російською Федерацією.