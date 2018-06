У Сомалі бойовики влаштували вибухи у популярному серед чиновників готелі, є загиблі

У столиці Сомалі, місті Могадішо пролунали вибухи в готелі. Це сталося сьогодні, 25 січня, передає CNN News.

Повідомляється, що члени екстремістського угруповання «Аль-Шабаб» влаштували в готелі два вибухи.

Згідно із повідомленням dpa international, внаслідок вибухів загинули 14 людей.

At least 14 killed in car bomb attack on Mogadishu hotel, police and witnesses tell dpa pic.twitter.com/PCE19bqtSm