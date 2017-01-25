У Сомалі бойовики влаштували вибухи у популярному серед чиновників готелі, є загиблі
Відповідальність за вибухи на себе взяли бойовики угруповання "Аль-Шабаб".
У столиці Сомалі, місті Могадішо пролунали вибухи в готелі. Це сталося сьогодні, 25 січня, передає CNN News.
Повідомляється, що члени екстремістського угруповання «Аль-Шабаб» влаштували в готелі два вибухи.
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Згідно із повідомленням dpa international, внаслідок вибухів загинули 14 людей.
At least 14 killed in car bomb attack on Mogadishu hotel, police and witnesses tell dpa pic.twitter.com/PCE19bqtSm— dpa international (@dpa_intl) 25 января 2017 г.
Видання CNN зазначає, що готель розташований поблизу будівлі парламенту країни, а його гостями часто стають законодавці та держслужбовці.
Відтак, перший вибух пролунав у дворі готелю – вибухнула замінована автівка.
Пізніше, згідно з інформацією видання, другий вибух готелі стався через 15 хвилин.