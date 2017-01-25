У Сомалі бойовики влаштували вибухи у популярному серед чиновників готелі, є загиблі

10:50, 25 січня 2017
Світ
217 0

Відповідальність за вибухи на себе взяли бойовики угруповання "Аль-Шабаб".

Вибух у готелі в Могадішу / REUTERS

У столиці Сомалі, місті Могадішо пролунали вибухи в готелі. Це сталося сьогодні, 25 січня, передає CNN News.

Повідомляється, що члени екстремістського угруповання «Аль-Шабаб» влаштували в готелі два вибухи.

Читайте такожУ столиці Сирії пролунав потужний вибух, є загиблі

Згідно із повідомленням dpa international, внаслідок вибухів загинули 14 людей.

Видання CNN зазначає, що готель розташований поблизу будівлі парламенту країни, а його гостями часто стають законодавці та держслужбовці.

Відтак, перший вибух пролунав у дворі готелю – вибухнула замінована автівка.

Пізніше, згідно з інформацією видання, другий вибух готелі стався через 15 хвилин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бойовики#вибухи#готель#Сомалі