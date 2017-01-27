ООН: У лютому можуть початися міжсирійські переговори з мирного врегулювання конфлікту

Про це заявила на брифінгу в Женеві прес-секретар спеціального посланця ООН по Сирії Яра Шаріф, повідомляє Центр новин ООН.

Вона сказала, що результат зустрічі в Астані – важливий внесок у мирне врегулювання конфлікту в Сирії за допомогою переговорів під егідою ООН, які мають відбутися в лютому.

За її словами, в результаті міжнародної зустрічі в Казахстані було досягнуто три важливих результати. Зокрема, йдеться про те, що "вперше представники сирійського уряду і опозиції перебували в одному залі засідань і вислухали вимоги одне одного, в основному пов'язані з режимом припинення вогню".

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Це, на думку представника ООН, має допомогти створити сприятливу атмосферу для обговорення сирійськими сторонами запуску політичного переговорного процесу під егідою ООН наступного місяця в Женеві".

Разом із тим прес-секретар спецпосланця ООН по Сирії сказала, що тристоронній моніторинговий механізм, створений Росією, Туреччиною та Іраном – країнами, які є гарантами повного здійснення припинення вогню – являє собою конкретний крок на шляху подальшого здійснення резолюції №2236 Ради безпеки ООН.

Зазначається, що спільна заява, прийнята Іраном, РФ і Туреччиною після закінчення зустрічі в Астані, зміцнює режим припинення вогню

«Що стосується ООН, то вона готова, в разі потреби, допомагати сторонам тристороннього механізму в справі зміцнення режиму припинення вогню. Ми вважаємо, що всеосяжне припинення вогню - найважливіший фактор у просуванні до політичного рішення – єдиного можливого шляху досягнення миру в Сирії за допомогою міжсирійських переговорів під егідою ООН», - сказала Шаріф.

Вона повідомила, що з метою підготовки до лютневих переговорів у понеділок спеціальний посланник ООН Стеффан де Містура вирушить до Нью-Йорка, де проведе консультації з генеральним секретарем ООН і виступить із брифінгом у Раді безпеки.