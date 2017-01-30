Ліга арабських держав закликала Трампа переглянути позицію щодо мігрантів

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Генеральний секретар ЛАД Ахмед Абу Аль-Гайт закликав адміністрацію Трампа переглянути свою позицію.

За його словами, кроки президента США йдуть урозріз з позитивними процесами, які спостерігаються в останні десятиліття у світі.

«Рішення Дональда Трампа завдають удару по єдності сімей та зв'язків між народами США і арабських країн загалом», – зазначив генсек ЛАД.

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Він наголосив, що, враховуючи масштаби трагедії в Сирії, заборона на в'їзд сирійців до США викликає занепокоєння.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп своїм указом призупинив на невизначений строк прийом сирійських біженців у країну, а також заморозив на 120 днів програму прийому біженців з інших країн.