Швейцарці із подвійним громадянством та візою уникнуть антиміграційних заходів Трампа

Про це заявило у вівторок, 31 січня, міністерство закордонних справ Швейцарії, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters .

Швейцарці, які також є громадянами Іраку, Ірану, Сирії, Лівії, Судану, Сомалі чи Ємену, зможуть в'їхати до США "за наявності чинної візи у швейцарському паспорті".

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МЗС Швейцарії оприлюднило її за підсумками переговорів із Вашингтоном. Утім, додали у відомстві, такі громадяни Швейцарії не зможуть податися на отримання нової візи.

Раніше стало відомо, що указ Трампа зачіпає й німців із подвійним громадянством. Їхня кількість оцінюється на рівні близько ста тисяч осіб.