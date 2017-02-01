Швейцарці із подвійним громадянством та візою уникнуть антиміграційних заходів Трампа
03:28, 01 лютого 2017Світ
261 0
Громадяни, які мають паспорт Швейцарії та однієї з семи переважно мусульманських країн, які підпали під дію антиміграційного указу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, зможуть в'їжджати до США.
Ілюстрація / REUTERS
Про це заявило у вівторок, 31 січня, міністерство закордонних справ Швейцарії, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters .
Швейцарці, які також є громадянами Іраку, Ірану, Сирії, Лівії, Судану, Сомалі чи Ємену, зможуть в'їхати до США "за наявності чинної візи у швейцарському паспорті".
Читайте такожВ.о. голови Мін'юсту США сумнівається в законності міграційного указу Трампа
МЗС Швейцарії оприлюднило її за підсумками переговорів із Вашингтоном. Утім, додали у відомстві, такі громадяни Швейцарії не зможуть податися на отримання нової візи.
Раніше стало відомо, що указ Трампа зачіпає й німців із подвійним громадянством. Їхня кількість оцінюється на рівні близько ста тисяч осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter