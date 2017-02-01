Проєвропейський кандидат у президенти Франції Макрон має кращі шанси на перемогу у другомі турі, ніж Ле Пен - ЗМІ
Колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон, який братиме участь у президентських перегонах навесні та який відстоює проєвропейські позиції, відповідно до останніх опитувань має кращі шанси на перемогу за підсумками другого туру, ніж лідер ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.
Про це з посиланням на дані соціологічного опитування Elabe, проведеного для газети Les Echos 30 та 31 січня, повідомляє Reuters.
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Дослідження продемонструвало посилення прихильності французьких виборців до кандидатур незалежного центриста Макрона і праворадикальної Ле Пен у президентських виборчих пергонах, які матимуть доволі змагальний характер. Водночас кандидатура колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона, який був фаворитом до минулого тижня, згідно з опитуванням, не потрапляє у другий тур виборів.
Соціологи з Elabe розглядали два різних сценарії голосування залежно від співвідношення кандидатів один до одного. Відповідно до опитування, рейтинг Макрона у першому турі голосування залишається незмінним або зростає на 1% голосів. Таким чином, рівень його підтримки у першому турі становить 22-23% в залежності від сценарію.
Рейтинг Ле Пен у першому турі голосування зростає на 3% - до 26-27% голосів.
Показники Фійона зменшилися на 5-6% і становлять 19-20% підтримки виборців. Ці результати виключають можливість, щоб Фійон брав участь у другому турі виборів.
Elabe спрогнозувала, що Макрон може перемогти Ле Пен у другому турі виборів 7 травня, отримавши 65% підтримки голосів виборців.
Водночас, дослідження засвідчило, що якщо Фійон пройде до другого туру, він також переможе Ле Пен, але з меншою підтримкою виборців - у 59% голосів.