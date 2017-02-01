Проєвропейський кандидат у президенти Франції Макрон має кращі шанси на перемогу у другомі турі, ніж Ле Пен - ЗМІ

Про це з посиланням на дані соціологічного опитування Elabe, проведеного для газети Les Echos 30 та 31 січня, повідомляє Reuters.

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Дослідження продемонструвало посилення прихильності французьких виборців до кандидатур незалежного центриста Макрона і праворадикальної Ле Пен у президентських виборчих пергонах, які матимуть доволі змагальний характер. Водночас кандидатура колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона, який був фаворитом до минулого тижня, згідно з опитуванням, не потрапляє у другий тур виборів.

Соціологи з Elabe розглядали два різних сценарії голосування залежно від співвідношення кандидатів один до одного. Відповідно до опитування, рейтинг Макрона у першому турі голосування залишається незмінним або зростає на 1% голосів. Таким чином, рівень його підтримки у першому турі становить 22-23% в залежності від сценарію.

Рейтинг Ле Пен у першому турі голосування зростає на 3% - до 26-27% голосів.

Показники Фійона зменшилися на 5-6% і становлять 19-20% підтримки виборців. Ці результати виключають можливість, щоб Фійон брав участь у другому турі виборів.

Elabe спрогнозувала, що Макрон може перемогти Ле Пен у другому турі виборів 7 травня, отримавши 65% підтримки голосів виборців.

Водночас, дослідження засвідчило, що якщо Фійон пройде до другого туру, він також переможе Ле Пен, але з меншою підтримкою виборців - у 59% голосів.