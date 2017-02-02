У Нідерландах виборчі бюлетені підрахують вручну через побоювання хакерських атак

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Роналд Пластерк, повідомляє Deutsche Welle.

Після ручної обробки бюлетенів результати з кожної виборчої дільниці будуть особисто доставлені в регіональну виборчу комісію. Комп'ютери використовуватися будуть, проте вже на більш високому рівні, під час обробки даних центральними філіями виборчкому.

Після президентських виборів у США Пластерк заявив, що інші країни можуть спробувати вплинути на вибори у Нідерландах.

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Як повідомлялося, у 2016 році під час президентської кампанії в США хакери здійснили атаки на сервери Демократичної партії США. Спецслужби США дійшли висновку, що за зломами стояли хакери з Росії, які діяли в інтересах Дональда Трампа.

Крім того, Франція у 2016 році відбила близько 24 тис. кібератак на оборонні об'єкти з-за кордону, у цьому році влада країни побоюється кібератак під час виборчої кампанії перед президентськими виборами.

Також Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини виявило російський слід у хакерській атаці на сервери ОБСЄ, проведеній у листопаді 2016 року. Також спецслужби ФРН розслідують обставини масованої атаки хакерів на комп'ютерну систему бундестагу навесні 2015 року.

Нещодавно МЗС Чехії заявило, що невідомі хакери зламали його сервери і отримали доступ до електронної пошти десятків співробітників відомства.