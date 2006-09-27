У Росії ”червоніють вуха” від ”дискримінації” російської мови в Україні

Факти дискримінації російської мови в Україні більше не можна ігнорувати і представляти, як незначне явище. Так в департаменті інформації і друку МЗС Росії прокоментували РІА «Новости» ситуацію з російською мовою в Україні.

"Гонителям російської мови в Україні необхідно нарешті усвідомити, що двомовність в Україні - це явище, що історично склалося, і тому займатися викоріненням російської мови подібними методами просто контрпродуктивно", - йдеться в коментарі.

В МЗС РФ пояснили, що особливо не дають спокою російській мові місцеві власті деяких західних регіонів України. "Затягування гайок" щодо російської мови стосується тут не тільки традиційної сфери офіційного спілкування, а й побутової.

"У цьому, як завжди, успішні міські власті Івано-Франківська, - сказано в коментарі. - Згідно з виданим ними розпорядженням, віднині заборонено говорити російською на всіх територіях учбових закладів, не дозволяється проводити масові заходи російською мовою і навіть розклеювати оголошення російською мовою в громадських місцях. Прийнято рішення вести спостереження за книгопродавцями і розповсюджувачами періодичних видань російською мовою. За дотриманням цих "правил" стежитиме Комітет громадського мовного контролю, наділений фактично функціями "мовної інквізиції".

«Відповідний моніторинг під патронажем міських структур також здійснюватимуть молодіжні, жіночі і навіть дитячі організації. Протести російської общини і російськомовних жителів Івано-Франківська міські власті просто проігнорували. Їх звернення в судові й центральні інстанції також не мали результату", - зазначає МЗС РФ.

"Погодьтеся, що наведені приклади переконливо свідчать про дискримінацію російської мови, що продовжується, на Україні", - йдеться в коментарі.

В МЗС РФ зазначили, що проблема російської мови в Україні стала "притчею во язицех".

"І мусують її, зверніть увагу, не громадяни, а представники українських політичних кіл, які своїми войовничими заявами і нелогічними діями розпалюють непотрібні пристрасті серед населення України", - йдеться в коментарі.

"Мету напруги, що штучно нагнітається ними, навколо російської мови в Україні видно як на долоні: витіснити російську мову з різних сфер суспільного життя і на всіх рівнях в надії зажити собі політичного капіталу", - зазначили в російському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС Росії жалкує, що "в цю непристойну кампанію разом із правонаціоналістичними силами включилося Міністерство юстиції України".

Зокрема, "в публічно обнародуваному відомством проекті державної мовної політики містяться формулювання, від яких "червоніють вуха".

До таких формулювань, на думку МЗС, відносяться заяви про те, що Росія після 1654 року продовжує вести "культурно-мовну експансію проти української ідентичності й української державності", а надання російській мові статусу державної сприятиме "закріпленню безперервного процесу русифікації України".

"Вся абсурдність подібного роду формулювань просто не потребує коментарів. Шкода, що їх узяв на озброєння державний інститут влади", - говориться в коментарі департаменту інформації і друку.

Крім того, "до числа запеклих недругів російської мови записали себе і українські парламентарії від Блоку Юлії Тимошенко, які раніше в цьому питанні, що називається, "дотримувалися пристойності", зазначили в МЗС РФ.

Зокрема, пояснює МЗС, народний депутат від фракції БЮТ у Верховній Раді України в ультимативній формі запропонував голові українського парламенту Олександру МОРОЗУ відмовитися від використання російської мови в ході сесійних засідань.

"Російська мова сильно стала на заваді й іншому членові фракції БЮТ у Верховній Раді Миколі ТОМЕНКУ. Цей політик вибухнув гнівними тирадами на адресу мера Києва ЧЕРНОВЕЦЬКОГО за те, що він виступає російською мовою в ході засідань міських органів влади", - сказано в коментарі.