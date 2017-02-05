Der Spiegel вийшов з обкладинкою, на якій Трамп зображений із відтятою голової Статуї Свободи

00:55, 05 лютого 2017
Світ
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Німецький тижневик Der Spiegel вийшов у суботу з обкладинкою, на якій зображено президента США Дональда Трампа із закривавленим ножем та головою Статуї Свободи.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це пише Reuters.

На обкладинці тижневика Der Spiegel мультиплікаційна фігура Трампа тримає в одній руці закривавлений ніж, а в іншій – голову Статуї Свободи, а поруч із зображенням підпис - "Америка перш за все".

На обкладинці тижневика Der Spiegel мультиплікаційна фігура Трампа тримає в одній руці закривавлений ніж, а в іншій – голову Статуї Свободи, а поруч із зображенням підпис - "Америка перш за все".

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Повідомляється, що кубинець Едель Родрігес, художник, який оформив обкладинку, приїхав в Сполучені Штати ще у 1980 році як політичний біженець.

"Це обезголовлення демократії, обезголовлення священного символу", - прокоментував він.

Повідомляється, що обкладинка спричинила жваві дискусії у Twitter, а також в німецьких та міжнародних ЗМІ.

Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляв УНІАН, федеральний суд в Сіетлі (штат Вашингтон) призупинив дію указу президента США Дональда Трампа про припинення прийому біженців та видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами. 

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Теги: #США#Трамп