У Кремлі не погодилися зі словами Трампа про Іран

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам.

«Ми не згодні з такою постановкою питання», - заявив Пєсков.

За його словами, Москва і Тегеран мають добрі партнерські відносини й дорожать ними.

Він зазначив, що Москва жалкує у зв'язку з прийняттям США нових санкцій стосовно Ірану.

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Пєсков підкреслив, що позиції Москви і Вашингтона діаметрально розходяться із низки питань міжнародної та регіональної політики.

«Це разом із тим не може й не повинно бути перешкодою для вибудови нормальних комунікацій і прагматичних взаємовигідних відносин між Росією і США», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Трамп в інтерв'ю одному з американських телеканалів назвав Іран терористичною державою номер один. Він також розкритикував свого попередника Барака Обаму за ядерну угоду з Тегераном.