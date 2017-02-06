У Кремлі не погодилися зі словами Трампа про Іран
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з висловлюванням президента США Дональда Трампа про те, що Іран є «терористичною державою номер один».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам.
«Ми не згодні з такою постановкою питання», - заявив Пєсков.
За його словами, Москва і Тегеран мають добрі партнерські відносини й дорожать ними.
Він зазначив, що Москва жалкує у зв'язку з прийняттям США нових санкцій стосовно Ірану.
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Пєсков підкреслив, що позиції Москви і Вашингтона діаметрально розходяться із низки питань міжнародної та регіональної політики.
«Це разом із тим не може й не повинно бути перешкодою для вибудови нормальних комунікацій і прагматичних взаємовигідних відносин між Росією і США», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Трамп в інтерв'ю одному з американських телеканалів назвав Іран терористичною державою номер один. Він також розкритикував свого попередника Барака Обаму за ядерну угоду з Тегераном.