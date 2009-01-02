Пожежа у нічному клубі Бангкока: загинули 60 людей

Внаслідок пожежі в нічному клубі в столиці Таїланду загинули 60 людей, понад 200 дістали поранення.

Як передає ІТАР-ТАСС, пожежа виникла в нічному клубі Бангкока "Сантіка", де сотні відвідувачів зустрічали Новий рік.

Серед основних версій займання – використання феєрверку в танцювальному залі, в якому в цей момент знаходилося не менше 1000 чоловік. Після виникнення пожежі в клубі почалася тиснява і паніка.

Серед потерпілих багато іноземних громадян, зокрема з Непалу, Австрії, Японії та Австралії.