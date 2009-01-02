Білорусь девальвувала національну валюту

Національний банк Білорусі провів девальвацію національної валюти.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті Національного банку 1 січня, передає Lenta.ru.

У повідомленні вказується, що девальвація білоруського рубля по відношенню до долара складе майже 20 відсотків. Таким чином, з 2-го січня долар США коштуватиме 2650 білоруських рублів. Раніше курс долара становив 2200 рублів. Євро з 2 січня коштуватиме 3703 білоруських рублі замість 3077 рублів, встановлених раніше. Курс російського рубля складе 90,16 білоруських рублів.

Разом з цим, повідомляє Нацбанк Білорусі, було прийняте рішення про підвищення ставки рефінансування до 14 відсотків, яке набуде чинності з 8-го січня.

Новий механізм курсоутворення, наголошується в заяві Нацбанку, дасть змогу "підвищити стабільність економіки до дій зовнішніх чинників", а також "ефективніше керувати курсом національної валюти по відношенню до іноземних валют".