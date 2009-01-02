Українська делегація прибула до Берліна

Українська делегація на чолі з міністром палива та енергетики Юрієм ПРОДАНОМ прибула до Берліна, де увечері проведе переговори щодо ситуації з постачанням російського газу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Переговори проводитимуться зі спеціально створеною урядовою робочою групою, яку очолює керівник департаменту - представник федерального канцлера Німеччини Генфрид ХОРСТМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці українська делегація вирушила до низки країн ЄС для консультацій з урядовцями з питань постачання і транзиту газу.