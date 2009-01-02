Українська делегація прибула до Берліна
21:22, 02 січня 2009Світ
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...де проведе переговори щодо ситуації з газом
Українська делегація на чолі з міністром палива та енергетики Юрієм ПРОДАНОМ прибула до Берліна, де увечері проведе переговори щодо ситуації з постачанням російського газу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
Переговори проводитимуться зі спеціально створеною урядовою робочою групою, яку очолює керівник департаменту - представник федерального канцлера Німеччини Генфрид ХОРСТМАН.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці українська делегація вирушила до низки країн ЄС для консультацій з урядовцями з питань постачання і транзиту газу.
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