В Кремлі відповіли на очікування Трампа щодо повернення Україні Криму

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров, як повідомляють "РІА Новини".

"Думаю, однією з причин такої заяви стала та ситуація, яка склалася останнім часом навколо Трампа. Вона була зроблена, щоб зняти напругу, показати, що він не такий проросійський, як це може здатися, щоб приглушити те невдоволення, яке є з приводу нього в американському істеблішменті", — заявив Озеров.

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За його словами, вимога повернути окупований Крим є "такою же нездійсненною, як якщо б Росія вимагала від США повернути їй Аляску".

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що президент США Дональд Трамп очікує від Росії повернення Криму і деескалації ситуації в Україні.