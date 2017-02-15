Підготовка перевороту у Чорногорії: лідерів проросійської опозиції позбавили імунітету

Сьогодні, 15 лютого, імунітету позбавили керівника проросійського "Демократичного фронту" Андрія Мандича та його союзника Мілана Кнезевича, передає DW.

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Цим кроком парламент дав зелене світло допиту політиків прокуратурою, яка закидає їм можливу участь у спробі перевороту за підтримки Росії.

39 депутатів від опозиції у 81-місному парламенті Чорногорії бойкотували голосування. "За" проголосували 42 депутати - члени коаліції екс-прем'єра Міло Джукановича. Саме його начебто мали вбити заколотники задля приходу до влади представника опозиції.

Спроба державного перевороту відбулася у Чорногорії у жовтні минулого року, у день парламентських виборів. Поліція тоді заарештувала 20 осіб за підозрою у плануванні збройних атак на урядові заклади.