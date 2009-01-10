Грузія тимчасово припинила транзит російського газу до Вірменії

Грузія оголосила про тимчасове припинення транзиту російського газу до Вірменії у зв`язку з пошкодженням газопроводу, що проходить її територією.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, за словами міністра енергетики Грузії Олександра ХЕТАГУРІ, поставки газу будуть припинені на п`ять днів. Міністр зазначив, що аварія не створить проблем у газопостачанні Вірменії, оскільки у цієї країни є необхідні резерви.

За словами О.ХЕТАГУРІ, грузинські споживачі не постраждають, оскільки вони одержують газ також з Азербайджану.

Представниця Міністерства енергетики Тамара ШОШІАШВІЛІ повідомила, що через високий тиск трубопровід було пошкоджено в чотирьох місцях у районі Гардабані. У цих місцях виникли витоки газу. "Експерти працюють над усуненням пошкоджень", - сказала вона агентству «Рейтер».

Російська компанія "Газпром" висловила занепокоєння у зв`язку з припиненням постачання і запропонувала Грузії допомогу в ремонті газопроводу.

Росія є головним постачальником газу до Вірменії. Вона поставляє щорічно близько 2 млрд. кубометрів газу через трубопровід, який проходить східними районами Грузії. Невелика частина газу експортується Вірменією з Ірану.

У Вірменії є запаси газу, яких вистачить приблизно на два тижні.