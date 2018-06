У Лондоні роздали музичні нагороди Brit Awards-2017 (фоторепортаж)

Тріумфатором премії став британський рок-музикант Девід Боуї, який був нагороджений посмертно. Він став кращим у двох номінаціях "Найкращий виконавець" і "Найкращий альбом", повідомляє ТСН.

Співачкою року за версією премії стала Емелі Санде, а найкращим британським музичним гуртом – The 1975.

Читайте такожЗолотий глобус 2017: тріумфатором церемонії очікувано став мюзикл "Ла-Ла Ленд" (фотогалерея)

Переможці Brit Awards-2017:

"Найкращий британський виконавець" - Девід Боуї

"Найкраща британська виконавиця" - Емелі Санде

"Найкраща британська група" – The 1975

"Прорив року" - Rag'n'Bone Man

"Світовий успіх" - Адель

"Найкращий сингл" - Shout Out To My Ex - Little Mix

"Найкращий британський альбом за версією Mastercard" - Blackstar - David Bowie

"Найкращий міжнародний виконавець" - Дрейк

"Найкраща міжнародна виконавиця" - Бейонсе

"Найкраща міжнародна група" - A Tribe Called Quest

"Найкраще британське відео" - History - One Direction

Довідка. Brit Awards (The Brits) – щорічна церемонія вручення музичних нагород Великобританії у сфері поп-музики, заснована Британською асоціацією виробників фонограм. Вперше вручена в 1977 році, з 1982 вручається щорічно. Для виконавців академічної музики існує окрема премія Classical BRIT Awards, що вручається у травні щороку, починаючи з 2000 року.