У Лондоні роздали музичні нагороди Brit Awards-2017 (фоторепортаж)
У Лондоні пройшла щорічна церемонія вручення музичних нагород Brit Awards-2017.
Тріумфатором премії став британський рок-музикант Девід Боуї, який був нагороджений посмертно. Він став кращим у двох номінаціях "Найкращий виконавець" і "Найкращий альбом", повідомляє ТСН.
Співачкою року за версією премії стала Емелі Санде, а найкращим британським музичним гуртом – The 1975.
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Переможці Brit Awards-2017:
"Найкращий британський виконавець" - Девід Боуї
"Найкраща британська виконавиця" - Емелі Санде
"Найкраща британська група" – The 1975
"Прорив року" - Rag'n'Bone Man
"Світовий успіх" - Адель
"Найкращий сингл" - Shout Out To My Ex - Little Mix
"Найкращий британський альбом за версією Mastercard" - Blackstar - David Bowie
"Найкращий міжнародний виконавець" - Дрейк
"Найкраща міжнародна виконавиця" - Бейонсе
"Найкраща міжнародна група" - A Tribe Called Quest
"Найкраще британське відео" - History - One Direction
Довідка. Brit Awards (The Brits) – щорічна церемонія вручення музичних нагород Великобританії у сфері поп-музики, заснована Британською асоціацією виробників фонограм. Вперше вручена в 1977 році, з 1982 вручається щорічно. Для виконавців академічної музики існує окрема премія Classical BRIT Awards, що вручається у травні щороку, починаючи з 2000 року.