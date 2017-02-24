У Женеві уряд і опозиція Сирії почали нову спробу порозумітися

У Женеві ввечері четверга, 23 лютого, розпочався четвертий раунд міжсирійських переговорів під егідою Організації Об'єднаних Націй. Після кількох годин двосторонніх перемовин представники сирійського уряду та опозиції зібралися в одному залі, де спецпредставник ООН з питань Сирії Стаффан де Містура закликав обидві сторони до співпраці задля миру в цій країні, повідомляє DW.

Читайте такожМаккейн таємно відвідав Сирію - ЗМІ

"Знаю, буде складно, але ж давайте спробуємо працювати разом, щоб покласти край цьому жахливому конфлікту", - закликав де Містура.

Після відкриття представники сторін розійшлися для подальших переговорів за посередництва ООН. Неясно, чи вони зустрінуться цього разу для прямого діалогу.

Де Містура подякував за досягнуте в Астані рішення про припинення вогню та нагадав, що конфлікт не має воєнного рішення, лише політичне.

Сирійську опозицію представляв Високий комітет з переговорів, Московська та Каїрська опозиційні платформи. На відкритті також були представники Росії та Сполучених Штатів Америки.