На Кубі зіткнулися потяги: шестеро людей загинули, десятки поранені

На Кубі зіткнулися два потяги, у результаті чого шість осіб загинули і ще близько 50 були поранені, повідомляє РБК з посиланням на Escambray.

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Зіткнення сталося в п'яти кілометрах від міста Санкті-Спірітус, відзначає видання.

За інформацією Escambray, поїзди йшли назустріч один одному по одній колії. Один з них перевозив цукровий очерет, другий поїзд був пасажирський.

Всіх постраждалих доставили до лікарні, двоє з них перебувають у критичному стані.

Обставини і причини події встановлюються.