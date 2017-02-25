На Кубі зіткнулися потяги: шестеро людей загинули, десятки поранені

08:50, 25 лютого 2017
Світ
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Всіх постраждалих доставили до лікарні, двоє з них перебувають у критичному стані.

Всіх постраждалих доставили до лікарні / Фото Vicente Brito/ Escambray

На Кубі зіткнулися два потяги, у результаті чого шість осіб загинули і ще близько 50 були поранені, повідомляє РБК з посиланням на Escambray.

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Зіткнення сталося в п'яти кілометрах від міста Санкті-Спірітус, відзначає видання.

За інформацією Escambray, поїзди йшли назустріч один одному по одній колії. Один з них перевозив цукровий очерет, другий поїзд був пасажирський.

Всіх постраждалих доставили до лікарні, двоє з них перебувають у критичному стані.

Обставини і причини події встановлюються.

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