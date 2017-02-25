На Кубі зіткнулися потяги: шестеро людей загинули, десятки поранені
08:50, 25 лютого 2017Світ
132 0
Всіх постраждалих доставили до лікарні, двоє з них перебувають у критичному стані.
Всіх постраждалих доставили до лікарні / Фото Vicente Brito/ Escambray
На Кубі зіткнулися два потяги, у результаті чого шість осіб загинули і ще близько 50 були поранені, повідомляє РБК з посиланням на Escambray.
Читайте такожУ Сербії зіткнулись два потяги, 22 людини постраждали (фото)
Зіткнення сталося в п'яти кілометрах від міста Санкті-Спірітус, відзначає видання.
За інформацією Escambray, поїзди йшли назустріч один одному по одній колії. Один з них перевозив цукровий очерет, другий поїзд був пасажирський.
Всіх постраждалих доставили до лікарні, двоє з них перебувають у критичному стані.
Обставини і причини події встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter