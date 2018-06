У Пакистані зіткнулися два потяги: загинули 16 осіб

У Пакистані районі великого портового міста Карачі на півдні країни зіткнулися два потяги. За попередніми даними 16 осіб загинули, ще 40 травмовані та доставлені до шпиталю, пише Reuters.

Поліція зазначає, що це вже другий випадок зіткнення потягів у країні за останні два місяці.

"Наразі число загиблих становить 16 осіб", - повідомили виданню у поліції. На місці пригоди рятувальники намагалися звільнити людей з-під уламків.

При цьому місцеве видання повідомляє про 17 загиблих людей.

TV footage shows heavy damage after passenger trains collide, leaving 17 dead and over 40 injured https://t.co/7HYik6H0mr#Pakistanpic.twitter.com/wQHOMEa6sn