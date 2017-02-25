"Громадянство – не індикатор терористичної активності": спецслужби США розкритикували міграційний указ Трампа

Міністерство внутрішньої безпеки США назвало неефективною заборону на в'їзд до США громадянам семи країн, введену президентом США Дональдом Трампом.

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Як повідомляють видання Wall Street Journal і Ассошіейтед прес, Білий дім доручив спецслужбам США оцінити заходи, прийняті головою держави. В рамках цієї роботи міністерство підготувало доповідь, де йдеться, що "громадянство навряд чи є надійним індикатором потенційної терористичної активності". Документ є у розпорядженні названих видань, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Прес-секретар міністерства Джилліан Крістенсен підтвердила справжність документа. У той же час вона пояснила, що мова йде, скоріше, про "коментарі на основі відкритих джерел, а не про повноцінну доповідь за результатами глибоких міжвідомчих досліджень".

Крістенсен назвала "абсурдними і фактично помилковими" припущення про те, що висновок міністерства має політичне забарвлення. "Суперечка йшла навколо вихідних даних і якості документа, а не навколо політизованості", - підкреслила вона.

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Коментуючи американським ЗМІ реакцію Трампа на доповідь, представник Білого дому Майкл Шорт сказав, що "це не той повний розвідувальний аналіз, про який просив президент". "Розвідслужби зводять в єдине ціле всеосяжну доповідь на основі всіх доступних джерел, яка буде базуватися на розвідданих, а не на політиці", - заявив він.

Незабаром після вступу на посаду Трамп тимчасово заборонив в'їзд до США громадянам семи країн: Іраку, Сирії, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Це призвело до втрати 100 тисяч віз.

Рішення Трампа викликало багатотисячні протести в США. За відмову підтримати жорстку міру була звільнена виконуюча обов'язки генпрокурора США Саллі Йейтс.

У результаті федеральний суд в Сіетлі призупинив дію указу на час розгляд скарги на документ. Адміністрації президента поки не вдалося оскаржити це рішення. Трамп після цього обіцяв підписати новий міграційний указ, але поки не зробив цього.