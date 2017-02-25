Відповідальність за вибухи у сирійському Хомсі взяла на себе "ан-Нусра"
14:36, 25 лютого 2017Світ
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Екстремістське угруповання "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Фронт ан-Нусра") взяло на себе відповідальність за серію вибухів смертників в сирійському місті Хомс, які прогриміли вранці в суботу.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Згідно з повідомленням угруповання, що є одним з відділень "Аль-Каїди", в нападі брали участь п'ятеро бойовиків "Джабхат Фатх аш-Шам".
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Раніше правозахисники повідомили, що щонайменше шість смертників підірвали себе біля будівлі служби держбезпеки та військової розвідки. За даними Сирійського центру моніторингу за правами людини, в результаті вибухів загинули щонайменше 42 людини.
Влада провінції Хомс раніше підтвердила інформацію про вибухи і повідомила, що жертвами скоординованих нападів стали щонайменше 32 людини.
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