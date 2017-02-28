У США літак впав на житлові будинки, є загиблі (відео)

09:42, 28 лютого 2017
Світ
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На борту літака була сім'я, яка летіла із Disneyland.

Літак впав на житлові будинки / The Associated Press

У США у місті Ріверсайд, штат Каліфорнія, літак впав на житлові будинки, три людини загинули, повідомляє Associated Press.

Легкомоторний літак Cessna 310 направлявся із муніципального аеропорту Ріверсайду в Сан-Хосе, впав, пошкодивши два приватних будинки. Після цього почалася велика пожежа.

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Повідомляється, що начальник міського пожежного управління Майкл Мур розповів про трьох загиблих, ще двоє осіб отримали поранення.

Тіла загиблих були знайдені в уламках літака, однак наразі невідомо, чи всі жертви були пасажирами повітряного судна. Відомо, що на на борту літака перебувала сім'я, яка поверталася з парку розваг Disneyland.

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Теги: #загиблі#літак#США