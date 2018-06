У США літак впав на житлові будинки, є загиблі (відео)

У США у місті Ріверсайд, штат Каліфорнія, літак впав на житлові будинки, три людини загинули, повідомляє Associated Press.

Легкомоторний літак Cessna 310 направлявся із муніципального аеропорту Ріверсайду в Сан-Хосе, впав, пошкодивши два приватних будинки. Після цього почалася велика пожежа.

Повідомляється, що начальник міського пожежного управління Майкл Мур розповів про трьох загиблих, ще двоє осіб отримали поранення.

