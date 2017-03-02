Кандидат у президенти Франції розповів, як боротиметься із кумівством у політиці

Колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон, який бере участь у президентських перегонах та відстоює проєвропейські позиції, на тлі скандалу з дружиною свого конкурента, екс-прем'єр-міністра Франсуа Фійона, хоче побороти кумівство у французькій політиці. Про це повідомляє сайт телеканалу France 24.

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Лідер виборчих перегонів Макрон дав обітницю припинити практику кумівства в політиці після того, як було оголошено, що його супернику Фійону будуть пред'явлені обвинувачення через скандал з фіктивним працевлаштуванням його дружини Пенелопи.

39-річного центриста Макрона критикували за те, що він висловлював нечітку політику. Свою програму він представив у газеті Le Parisien.

«Ми заборонимо парламентаріям наймати членів їхніх родин, щоб покласти край непотизму», - заявив Макрон. Він додав, що також налаштований послабити конфлікт інтересів шляхом заборони чиновникам здійснювати консультативну діяльність.

Фійона впродовж останніх п'яти тижнів звинувачували, що він платив своїй дружині Пенелопі та двом їхнім дітям сотні тисяч євро, починаючи з 1988 року, через фіктивні робочі місця в парламенті.