Угорські залізниці змінили митні правила перевезення багажу

«Укрзалізниця» доводить до відома своїх пасажирів, що з 1 січня 2009 року на угорських залізницях змінено митні правила перевезення багажу пасажирами. Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, відтепер на територію Угорщини пасажирам залізничного транспорту дозволяється ввозити товари на суму до 300 євро, для дітей у віці до 15 років – до 150 євро. Пасажири несуть кримінальну відповідальність за надання неправдивих даних щодо товару, який перевозять.

Також, згідно з новими змінами, залізничним транспортом дозволяється ввозити 40 шт. сигарет або 20 шт. сигарилл, або 10 сигар, або 50 г тютюну. Особи старші 17 років мають право перевезти 1 л алкоголю міцністю більше 22 градусів, або 2 літри алкоголю міцністю до 22 градусів, або 4 літри виноградного вина, або 16 літрів пива. У портативній каністрі також можна ввезти 10 л пального.