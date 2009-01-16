Споживчі очікування в Росії різко погіршилися

Результати досліджень, проведених Росстатом у IV кварталі 2008 року, свідчать про різке зниження рівня споживчої впевненості населення Росії.

Інформацію про це оприлюднено на сайті Росстата.

За даними статуправління, індекс споживчої впевненості, що відображає сукупні споживчі очікування населення Росії, у IV кварталі 2008 року впав до -20%. Порівняно з III кварталом 2008 року він знизився на 21 відсотковий пункт, порівняно з IV кварталом 2007 року – на 15 відсоткових пунктів. Нинішній рівень індексу приблизно відповідає показникам IV кварталу 2000 року (-17%).

Зниження індексу споживчої упевненості пов`язане з погіршенням суб`єктивних оцінок населенням загальних економічних умов і особистого матеріального становища.

Індекс очікуваних змін економічної ситуації в Росії на короткострокову перспективу становив -19% і зменшився порівняно з IV кварталом 2007 року (+2%) на 21 відсотковий пункт.

На можливі позитивні зміни в економіці вказали приблизно 15% опитаних (проти 23% у IV кварталі 2007 р.). Негативних змін в економіці чекають понад 35% респондентів, що майже на 19 відсоткових пунктів вище за рівень IV кварталу 2007 року.

Індекс змін, що відбулися в економіці Росії становив -30% проти +2% у IV кварталі 2007 року.

Частка респондентів, які зазначили погіршення економічної ситуації в Росії, становила понад 55% від кількості опитаних (у IV кварталі 2007 р. – 24%). Частка респондентів, які позитивно оцінюють зміни економічної ситуації становила 14% проти 31% у IV кварталі 2007 р.

Індекс очікуваних змін в особистому матеріальному становищі становив -14%, що на 8 відсоткових пунктів нижче за рівень, відзначений у IV кварталі 2007 р. (-6%).

Погіршення особистого матеріального становища прогнозує майже чверть опитаного населення (проти 17% у IV кварталі 2007 р.). Частка респондентів, які чекають на поліпшення свого матеріального становища протягом наступних 12 місяців, становила 9% (у IV кварталі 2007 р. – 12%). Майже 40% опитаних вважають, що їхнє матеріальне становище не зміниться.

Індекс змін, що відбулися, в особистому матеріальному становищі знизився до -13% проти -7% у IV кварталі 2007 р. Частка респондентів, які позитивно оцінюють зміну свого матеріального становища протягом року, становила 14% проти 18% у IV кварталі 2007 року. Частка громадян, які вважають, що їх матеріальне становище погіршилося, становила 33%.

Порівняно з IV кварталом 2007 р. індекс оцінки поточного особистого матеріального становища не змінився і становив -17%, індекс сприятливості умов для великих покупок знизився на 9 відсоткових пунктів і становив -26%.