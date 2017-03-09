Меркель заявила про готовність Європи до більшої відповідальності

"Ми, Євросоюз, повинні бути готові до ролі самостійного кризового менеджера в нашому регіоні - не в якості конкурента НАТО, але як доповнення до роботи альянсу", - підкреслила вона, як повідомляє DW.

Для подальшого розвитку ЄС необхідно дотримуватися стратегії "Європи різних швидкостей", зазначила Меркель. "Перед нами лежать надто масштабні завдання, щоб ми могли зосередитися тільки на пошуку компромісів", - заявила вона. У той же час "Європа різних швидкостей" повинна не відштовхувати, а інтегрувати, вважає канцлер.

"Навіть якщо в деяких частинах світу ми можемо спостерігати зміцнення націоналістичних і протекціоністських тенденцій, Європа не повинна ізолюватися, відступати і відгороджуватися", - зазначила Меркель, коментуючи заплановану на 14 березня зустріч з президентом США Дональдом Трампом. "Європа повинна зберегти свою відкритість світу, особливо в питаннях торгівлі", - підкреслила вона.

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Крім цих тем, Ангела Меркель закликала країни ЄС до продовження спільних зусиль по боротьбі з міграційним кризою. Боротьба з контрабандистами, які перевозять людей, охорона кордонів Євросоюзу і допомога у викоріненні причин, які викликають міграцію, порятунок життя людей, підкреслила канцлер.

Коментуючи ускладнення німецько-турецьких відносин, Меркель заявила, що віддалення Туреччини не лежить в геополітичних інтересах Німеччини. В той же час там, де під удар потрапляють основні принципи - свобода слова, зібрань і преси - Німеччина не може залишитися осторонь.

9 та 10 березня у Брюсселі відбудеться чергова зустріч глав держав і урядів країн Європейського Союзу. Точніше, самітів буде два. У четвер - формальний, за участю лідерів всіх поки ще 28 країн, у п'ятницю - неформальний, без Великобританії.