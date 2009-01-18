Чехія: ми точно не знаємо, коли з'явиться газ

Головуюча в Євросоюзі Чехія вітає домовленості по газу, досягнуті на зустрічі в Москві прем`єр-міністрами Росії та України Володимиром ПУТІНИМ і Юлією ТИМОШЕНКО, але очікує, що російський газ почне надходити до Європи лише через кілька днів.

“Ми залишаємося реалістами. Впродовж останніх днів вже кілька разів були подібні моменти, які народжували надію на розв`язання кризи. Визначальним для ЄС є виключно саме постачання газу. Ми точно не знаємо, коли це буде забезпечено”, - цитує РІА “Новости” поширену в неділю в Брюсселі заяву міністра промисловості і торгівлі Мартіна РЖІМАНА.

“Я побоююсь, що навіть у разі швидкого поновлення транзиту Україною знадобиться кілька днів, щоб він надійшов до ЄС”, - заявив міністр.

При цьому він зазначив, що досягненню останніх домовленостей між Росією і Україною сприяла єдина позиція, з якою ЄС виступав на міжнародній конференції з постачання газу до Європи, що відбулася у суботу в Москві.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про ціну на газ для України і транзитний тариф була досягнута на переговорах прем`єрів України і РФ, які завершилися в ніч на неділю в Москві. Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН і дали доручення керівникам "Нафтогазу України" і "Газпрому" до понеділка підготувати документи, щоб оформити досягнуті домовленості. Одразу після підписання цих документів буде відновлено повне постачання природного газу.