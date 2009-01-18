Ізраїль виведе війська з Гази "швидко, як буде можливо"

Прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд ОЛЬМЕРТ заявив в неділю, що Ізраїль хоче вивести війська з сектора Газа якнайшвидше, повідомляє Associated Press.

"Ми не маємо наміру залишатися в секторі Газа, ми хочемо піти швидко, як буде можливо", - сказав Е.ОЛЬМЕРТ, додавши водночас, що Ізраїль хоче упевнитися в надійності нового перемир`я з палестинським ісламським рухом ХАМАС.

Таку заяву ізраїльський прем`єр зробив на вечері в Єрусалимі, куди прибули лідери європейських держав після екстреного міжнародного саміту щодо Гази, який відбувся в неділю в єгипетському місті Шарм еш-Шейх.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері в суботу Ізраїль в односторонньому порядку припинив бойові дії в секторі Газа, завершивши тритижневу операцію проти палестинських бойовиків. Натомість ХАМАС та інші палестинські угруповання сьогодні оголосили про припинення вогню і висунули умову, за якою Ізраїлю дано тиждень, щоб вивести війська з території анклаву.