Відповідь на міграційну політику Трампа: Болівія закликала створити універсальне громадянство і усунути кордони

"Перед обличчям проблем ми, уряд і громадські рухи, вирішили провести цей захід на світовому рівні", - заявив президент республіки Ево Моралес на прес-конференції, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство ABI.

Як зазначається, у тексті запрошення говориться, що в Болівії, зокрема, "стурбовані міграційною політикою США, які хочуть видворити з країни до 3 млн мігрантів". "Ми закликаємо народи світу працювати над створенням універсального громадянства та усунення кордонів", - зазначив Моралес.

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На його думку, "не можна, щоб існували стіни для мігрантів, вихідців з Латинської Америки, біженців, і при цьому не було перешкод для військових вторгнень, за допомогою яких розкрадають природні ресурси народів".

За задумом болівійської влади, у Всесвітній конференції народів, яка пройде з 20 по 21 червня в місті Тикіпайя, візьмуть участь представники урядів, експерти, активісти та юристи з різних країн.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в'їзд у країну громадянам ряду мусульманських країн.

Згідно з новим документом, під заборону на в'їзд в США відтепер не підпадають ті, хто вже має візи на руках, також зі списку семи мусульманських країн, які підпадають під заборону, виключений Ірак.