Трамп попросив чотири мільярди доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп просить Конгрес значно скоротити фінансування багатьох федеральних програм, і при цьому збільшити витрати на оборону, почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою і витрачати більше грошей на депортацію нелегальних мігрантів, пише Reuters.

Трамп хоче, щоб Конгрес виділив на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 1,5 мільярда доларів у поточному фіскальному році - цієї суми повинно вистачити на пілотні проекти, мета яких - визначити, як краще цю стіну будувати. Ще 2,6 мільярда доларів Трамп просить виділити в 2018 фіскальному році.

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Остаточна вартість стіни на кордоні з Мексикою, відзначає Reuters, буде значно вище 4 мільярдів доларів. Детальний кошторис проекту адміністрація Трампа планує представити в середині травня.

Крім того, президент США пропонує збільшити оборонні витрати США на $54 млрд.

Бюджет Міністерства внутрішньої безпеки буде збільшено на 6,8% - при цьому, більше грошей потрібно на найм і навчання нових працівників, які будуть займатися розшуком, затриманням і депортацією нелегальних мігрантів.

Серед державних федеральних відомств (міністерств) найбільше скорочення фінансів торкнеться Агентства з охорони навколишнього середовища ("мінус" 31% або $2,6 млрд) і Державного департаменту США (-28% або $10,9).