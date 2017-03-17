Сирійська армія заявляє про знищення ізраїльського літака

Про це повідомляє Reuters. Відзначається, що протиповітряна оборона збила один із ізраїльських літаків, ще один літак отримав пошкодження.

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Як повідомляє Русская служба ВВС, за повідомленнями сирійської армії всього було 4 літаки, а збитий літак впав в Дамаску.

Раніше Сирія неодноразово заявляла про удари Ізраїлю по своїй території. Ізраїль це не підтверджував, але й не спростовував. При цьому Ізраїль неодноразово висловлював стурбованість активністю в Сирії ліванського воєнізованого руху "Хезболла".