Сирійська армія заявляє про знищення ізраїльського літака
11:10, 17 березня 2017Світ
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Командування сирійської армії заявляє, що ізраїльські літаки вранці порушили сирійський повітряний простір і атакували військову мішень поблизу Пальміри.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters. Відзначається, що протиповітряна оборона збила один із ізраїльських літаків, ще один літак отримав пошкодження.
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Як повідомляє Русская служба ВВС, за повідомленнями сирійської армії всього було 4 літаки, а збитий літак впав в Дамаску.
Раніше Сирія неодноразово заявляла про удари Ізраїлю по своїй території. Ізраїль це не підтверджував, але й не спростовував. При цьому Ізраїль неодноразово висловлював стурбованість активністю в Сирії ліванського воєнізованого руху "Хезболла".
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