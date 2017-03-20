У Хорватії за воєнні злочини затримано колишнього офіцера югославської армії

Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання «Vijesti», затриманий капітан Чедомір Бороєвич підозрюється в обстрілі хорватського Шибеника у 1991-му році. Затриманому інкримінують воєнні злочини проти мирного населення.

"За підозрою у скоєнні воєнних злочинів на прикордонному переході Карашовічі затриманий 54-річний Чедомір Бороєвич, колишній офіцер ЮНА (Югославської народної армії – ред.), а нині громадянин Чорногорії та Хорватії", – йдеться у повідомленні.

Наразі колишній військовий тимчасово затриманий до рішення суду щодо його подальшої долі, яке має бути ухвалене у понеділок 20 березня.

Читайте такожМіжнародний суд відхилив прохання Боснії переглянути відповідальність Сербії за геноцид

"Чедомір Бороєвич капітан бойового корабля колишньої ЮНА у відставці, підозрюється, що під час запеклих атак ЮНА в Шибеник з 16 до 18 вересня 1991 року, в якості командира патрульного човна віддавав накази обстрілювати Шибеник без вибору цілей, вогнем з усієї наявної зброї, в тому числі і по цивільним об'єктам і мирним мешканцям", – повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишнього президента Сербії і Чорногорії Светозара Маровича 10 березня засудили до майже трьох років ув'язнення за корупцію.