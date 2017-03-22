Втомлені від путінського "патріотизму" росіяни все більше стали цікавитися історією України - опитування

Інтерес до історії Великої Вітчизняної війни стали проявляти менше половини росіян, підрахували соціологи Левада-центру.

Все більшій кількості респондентів взагалі байдужа російська історія. Експерти пов'язують це з «агресивним» патріотичним дискурсом, пише РБК.

Левада-центр провів опитування про інтерес громадян до історичних епох і найбільш значимим, на думку респондентів, періодів в історії Росії. Як і раніше, найбільше «особливий, підвищений інтерес» у респондентів викликає Велика Вітчизняна війна. Але якщо в липні 2008 року до цього періоду увагу виявляли більше половини респондентів (55%), то в березні 2017 року - всього 38% (опитувань на цю тему між 2008 і 2017 роками у «Левади» не було).

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Інше питання соціологів: з якої дати, епохи, події починається, на вашу думку, історія Росії? Найпопулярніші відповіді відповідно: з незапам'ятних часів, з Київської Русі, з хрещення Русі.

Про те, що історія починається з незапам'ятних часів, у березні 2017 року думають 36% опитаних росіян. У липні 2003 року так відповідали 39% (опитувань на цю тему між 2003 і 2017 роками у «Левади» не було). Незважаючи на загальне падіння інтересу респондентів до історії Стародавньої Русі, все більше громадян вважають, що історія країни починається саме з неї (зростання з 19 до 26%). Незначно змінилося число прихильників початку історії з хрещення Русі (з 11 до 12%).

Експерти пов'язують зростання прихильників точки відліку історії від Київської Русі з політичним контекстом останніх років: боротьбою влади РФ за права на так звану історичну спадщину Криму і популяризацією в Росії постаті князя Володимира Хрестителя. (що є невід'ємною частиною історії України - УНІАН).

З 3 до 7% зросла кількість респондентів, які починають відлік історії країни від створення руських князівств. У той же час з 10 до 5% зменшилась кількість прихильників початку історії країни з царювання Петра I. Коливання числа прихильників інших історичних періодів незначне.

«Патріотизм став настільки офіціозним і нещирим, що почав викликати відторгнення", - зазначають експерти.