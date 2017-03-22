Євродепутати вимагають від голови ПАРЄ пояснень, чому він поїхав в Сирію разом із російськими депутатами

Група Європейських консерваторів в ПАРЄ звернулись до президента Асамблеї Педро Аграмунта за поясненнями щодо його візиту в Сирію.

Про це повідомив у Facebook народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

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«Група Європейських консерваторів в Парламентській Асамблеї Ради Європи звернулася до президента ПАРЄ Аграмунта з вимогою роз'яснити ситуацію з його візитом до Сирії разом з групою депутатів російської Держдуми», - написав він.

Гончаренко повідомив, що ні українська делегація, ні інші небайдужі члени ПАРЄ не залишать цю подію без реакції.

Раніше ЗМІ повідомили, що до Сирії прибула делегація російських депутатів і депутатів ПАРЄ разом з Аграмунтом. Як відомо, делегація російських депутатів у ПАРЄ перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму.

Після цього, голова Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявиви, що делегації інших країн шоковані візитом президента ПАРЄ Педро Аграмунта в Сирію.