Кривавий теракт у центрі Лондона: поліція заарештувала сімох осіб

Британська поліція у справі про напад в центрі Лондона заарештувала сімох осіб. Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє Російська служба ВВС.

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У Скотленд-Ярді розповіли, що протягом ночі здійснили рейди за шістьма адресами, розслідування триває в Бірмінгемі, Лондоні та інших регіонах.

"Ми як і раніше вважаємо, - і це підтверджується нашим розслідуванням, - що нападник діяв сам, потрапивши під вплив міжнародного тероризму", - заявили в поліції.

"Можна впевнено сказати, що на даному етапі у нас немає конкретної інформації, що загроза громадськості триває", - додав представник Скотленд-Ярду.

За останніми даними, в результаті атаки загинули не п'ять, а чотири людини, включно з нападником. Загиблі - поліцейський Кіт Палмер, а також жінка близько 40 років і чоловік близько 50 років, особи яких в поліції розкривати не стали. У лікарні перебувають 29 постраждалих, семеро з них - у критичному стані.

Як повідомляв УНІАН, вдень 22 березня автомобіль в'їхав у натовп на Вестмінстерському мосту в Лондоні. Поліцейський отримав ножове поранення на території британського парламенту. Поліція Великобританії розцінює інцидент з нападом у будівлі парламенту як теракт.