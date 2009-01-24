Газпром не бачить загрози "Південному потоку"

Фінансова криза не призведе до зриву реалізації проекту газопроводу "Південний потік.

Про це заявив сьогодні журналістам у Будапешті заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ, передає РІА «Новости».

"2009 рік присвячений підготовці техніко-економічного обгрунтування на всьому маршруті газопроводу. Щойно ТЕО буде завершене, воно слугуватиме для ухвалення інвестиційного рішення. Ніяких основних причин для зсунення термінів реалізації проекту у нас немає", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, робота з усіма партнерами, включаючи угорських, іде за графіком.

"Блакитний потік" був реалізований в розпал кризи 1998 року. І ніякі причини не можуть відмінити або відсунути добрий проект", - додав заступник голови "Газпрому".

"Газпром" реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної й Центральної Європи для диверсифікації маршрутів експортних постачань.