"Подруга Путіна" Марін Ле Пен за місяць до виборів у Франції відвідає Москву

Лідер французької ультраправої партії «Національний фронт» і кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен, відома своєю проросійською риторикою, завтра, за місяць до першого туру виборів, відвідає Москву.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.

За словами Слуцького, він особисто запросив Ле Пен у рамках "традиційно тісної співпраці депутатів Держдуми з політичними колами Французької Республіки".

"Марін Ле Пен візьме участь у засіданні комітету з міжнародних справ, а також зустрінеться з керівництвом Держдуми. Потрібно обговорити актуальні проблеми міжнародного порядку денного, такі як протистояння тероризму, а також питання російсько-французького співробітництва", - сказав він.

За даними соцопитувань, переможцем першого раунду дебатів кандидатів у президенти Франції став центрист Емманюель Макрон. Він виглядав переконливішим за своїх суперників і закликав «уникати зближення» з президентом РФ Володимиром Путіним. Його опоненти висловлювалися більш м'яко про вибудовування відносин з РФ.

Як повідомляв УНІАН, Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною. «Я абсолютно не вважаю, що анексія була незаконною: був референдум, жителі Криму виявили побажання приєднатися до Росії», - казала вона.