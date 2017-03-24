У евакуйовану будівлю посольства України в Лівії залетів снаряд (фото)

У будівлю, де раніше працювало посольство України в Лівії, потрапив снаряд.

Про це написав посол України в Лівії Микола Нагорний в Facebook.

"От і до нашого Посольства в Тріполі подарунок "залетів", - написав він, опублікувавши фото пошкодженої будівлі.

За припущенням Нагорного це міг бути зенітний снаряд чи міна. Він також додав, що снаряд ледь не потрапив в генератор.

Як відомо, у 2015 році у зв'язку з бойовими діями в Лівії українське посольство було евакуйовано в Туніс.