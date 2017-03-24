У евакуйовану будівлю посольства України в Лівії залетів снаряд (фото)
01:29, 24 березня 2017Світ
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Поки невідомо, з якої саме зброї був здійснен обстріл.
Фотоілюстрація / REUTERS
У будівлю, де раніше працювало посольство України в Лівії, потрапив снаряд.
Про це написав посол України в Лівії Микола Нагорний в Facebook.
"От і до нашого Посольства в Тріполі подарунок "залетів", - написав він, опублікувавши фото пошкодженої будівлі.
За припущенням Нагорного це міг бути зенітний снаряд чи міна. Він також додав, що снаряд ледь не потрапив в генератор.
Як відомо, у 2015 році у зв'язку з бойовими діями в Лівії українське посольство було евакуйовано в Туніс.
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