Ураган «Клаус» у Європі убив 24 людини

Майже 520 тис. сімей залишаються без світла внаслідок урагану, що вразив минулої суботи південний захід Франції.

Як передає РІА «Новости», ураган "Клаус" став найсильнішим у Франції за останні роки. Було паралізовано автомобільне, залізничне і повітряне сполучення. Більш як півтора мільйона французів залишилися без світла, сотні тисяч - без стаціонарного телефонного зв`язку, жителі деяких регіонів не мають питної води. Жертвами стихії стали четверо людей.

Загалом в Іспанії, Італії і Франції ураган "Клаус" убив 24 людини, повідомляє МирTV.

Місцева влада мобілізувала тисячі фахівців для відновлення інфраструктури, сьогодні їм допомагає тисяча військовослужбовців. Вчора керівництво французьких електромереж RTE пообіцяло завершити відновлювальні роботи максимум за п`ять днів. Проте у понеділок глава французької енергетичної компанії EDF П’єр ГАДОННЕ заявив, що наразі мета - відновити подачу електрики впродовж восьми днів.