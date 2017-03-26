Вихід Папи Римського з біотуалету в Мілані став хітом інтернету (відео)

Папа Римський Франциск відвідав один із найбідніших районів Мілана, однак перед своїм виступом, Понтифік зупинився біля громадського біотуалету, пише ТСН.

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Пікантний момент зафіксували фото та відеокамери, які були направлені на двері в момент виходу із вбиральні Папи Римського. Повідомляється, що під час проповіді Франциск закликав допомагати бідним людям.

Нагадаємо, кількома днями раніше у Римі маленька дівчинка стягнула з голови Папи Римського Франциска пілеолус (білий головний убір), коли він цілував і благословив її. Відео опублікував хрещений батько дитини Маунтін Бутора.