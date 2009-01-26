У могилі 26 бакинських комісарів виявили рештки тільки 23 людей

У Баку під час розкопок могили 26 бакинських комісарів не було виявлено останків трьох осіб.

Про це повідомляє ІА "Туран". Як з`ясувалося, серед виявлених бірок немає бірки одного з бакинських комісарів, голови Бакинської ради народних комісарів і комісара у зовнішніх справах, Степана Георгійовича Шаумяна, що може означати, що він взагалі не був похований у загальній могилі.

"Під час розкопки під меморіалом, де були поховані комісари, не було виявлено останків трьох тіл. Наразі не вдалося з`ясувати, останки яких саме комісарів відсутні в похованні", - повідомляє ІА «Туран», зазначаючи, що рештки мали бірки, і їх налічується 23 штуки замість 26.

В даний час всі знайдені бірки направлені в спеціальну лабораторію, яка з`ясовуватиме, хто з комісарів не був похований у спільній могилі.

За часів перебудови, в середині 80-х років, в пресі було багато публікацій щодо того, що 20 вересня 1918 року англійці розстріляли не всіх 26 бакинських комісарів. Про це сказав депутат Насіб НАСІБЛІ, коментуючи інформацію, що з`явилася, про те, що під час розкопок під меморіалом 26 бакинським комісарам, не було виявлено останків трьох тіл.

"Зокрема не був розстріляний Степан Шаумян і кілька інших вірмен. Вони були перевезені до Індії, яка тоді була колонією Великої Британії, і померли там своєю смертю. Факт залишається фактом, що в Баку були поховані останки не всіх 26 комісарів", - сказав він.

Депутат відзначив, що після відновлення незалежності Азербайджану ця частина історії не була вивчена істориками, і це залишається до цього часу проблемою.

Нагадаємо, що у зв`язку з планами влади Баку збудувати підземну парковку на місці колишнього Парку імені 26 бакинських комісарів було прийнято рішення демонтувати меморіал, а прах комісарів перезахоронити на одному з цвинтарів азербайджанської столиці.