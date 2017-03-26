Партія Меркель впевнено перемогла на виборах до земельного парламенту в Саарі

Партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) впевнено перемагає на виборах до земельного парламенту (Ландтагу) у федеральній землі Саар, які відбулися в неділю, 26 березня, передає Deutsche Welle.

За даними попереднього підрахунку, оприлюдненими телеканалами ARD та ZDF, партія канцлера Ангели Меркель та чинного прем'єр-міністра Саара Аннеґрет Крамп-Карренбауер набирає від 40,2 до 40,8 відсотків голосів. Це забезпечить їй 24 мандати в Ландтазі.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка переживає зростання популярності через так званий "ефект Шульца" (висунення кандидатом у канцлери від СДПН Мартіна Шульца - УНІАН) відстає від ХДС на 10 відсотків і набирає від 29,5 до 30 відсотків. Така кількість голосів забезпечить соціал-демократам 17 місць у земельному парламенті.

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На третьому місці ліві, які не в останню чергу завдяки популярності в землі першого номера списку Оскара Лафонтена набирають від 12,9 до 13 відсотків голосів. Пройти до земельного парламенту Саару зуміли також і праві популісти. Партія "Альтернатива для Німеччини" набирає, згідно з попередніми даними, від 5,9 до 6 відсотків. Натомість не долають 5-відсотковий бар'єр Зелені, вільні демократи та Партія піратів.

Виборчі дільниці працювали до 18:00 за місцевим часом. У Саарі право голосу мають 800 тисяч виборців. Очікується, що ХДС та соціал-демократи сформують широку коаліцію.

Довідка. Земельні вибори у федеральній землі Саар мають продемонструвати, чи виправдовує кандидат у канцлери від СДПН сподівання пересічних виборців.

Парламентські вибори в Саарі відкривають цілу серію виборчих кампаній в Німеччині в поточному році.