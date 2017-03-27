У Гонконгу вперше головою адміністрації обрано жінку

Лояльну до Пекіну 59-річну Керрі Лам обрано головою адміністрації Гонконгу на п'ятирічний термін.

Як оголосили у центральній виборчій комісії, вона набрала 777 голосів членів колегії вибірників, тоді як для перемоги у першому турі необхідно отримати понад 600 голосів, передає ТАСС.

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Кандидатура Лам мала підтримку центральної влади КНР, і в її перемозі мало хто сумнівався. Її основний суперник, колишній міністр фінансів Джон Цанг, отримав 365 голосів. За третього учасника, колишнього суддю Апеляційного суду Ху Госіна, проголосував лише 21 вибірник.

Лам - колишній головний міністр, людина "номер два" у місцевій адміністрації (обіймала цю посаду з 2012 року до середини січня 2017 року), від початку вважалася безумовним фаворитом передвиборних перегонів. Саме її кандидатуру, за повідомленнями інформованих джерел, взявся підтримувати Пекін, незважаючи на те, що популярність Цанга в народі набагато вище. За деякими відомостями, представники центральної влади не радили йому брати участь у виборах, втративши до нього довіру.

Своїм пріоритетним завданням Лам назвала роботу над тим, щоб згуртувати суспільство, в якому зараз спостерігається помітна поляризація і розкол.

«Гонконг - наш спільний дім, страждає від серйозних розбіжностей, у нас накопичилося безліч протиріч. Моїм пріоритетом стане усунення розколу і згуртування нашого суспільства для подальшого руху вперед», - заявила Лам у своїй переможній промові. У зв'язку з цим вона висловила побажання зустрітися з представниками різних політичних сил, щоб виробити механізм регулярних контактів і консультацій.

Чинний глава виконавчої влади Гонконгу Лян Чжэньїн привітав Лам з перемогою і пообіцяв безперешкодну передачу влади. 13 березня Чжэньїн пішов на підвищення - був зведений у ранг "загальнонаціонального керівника", призначений заступником голови Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю - вищого дорадчого органу в КНР.

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Новий глава адміністрації Гонконгу вступить на посаду 1 липня, коли відзначатиметься 20-та річниця від дня переходу колишнього британського анклаву під китайську юрисдикцію. Очікується, що для участі в цих заходах приїде голова КНР Сі Цзіньпін. Прихильники продемократичної опозиції обіцяють скликати в цей день масштабні акції протесту.

Діюча формула "одна країна - дві системи" передбачає, що на 50 "перехідних" років (до 2047 року) Гонконг збереже особливий адміністративний статус, широку ступінь автономії і багато з демократичних прав і свобод.