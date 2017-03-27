У Росії на мітингу знаменита майданівська кричалка зазвучала на новий лад (відео)

У Єкатеринбурзі учасники антикорупційного мітингу переробили знамениту майданівську кричалку "Хто не скаче, той москаль". Вони кричали "Хто не скаче, той ведмідь!".

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Відповідний відеозапис опублікований на YouTube-каналі. На записі видно учасників акції, які підстрибують і викрикують гасло, схоже на майданівське.

Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги відбулися 26 березня по всій Росії. Протести пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. Тільки в Москві, за різними оцінками, участь у мітингу взяли від 10 до 30 тис. осіб. За неофіційними даними, на акцію вийшли в Санкт-Петербурзі від 5 до 10 тисяч.