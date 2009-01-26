Економічний стан США гірший, ніж усі думали

Економіка США перебуває в тяжкому стані, визнав віце-президент США Джозеф Байден в інтерв`ю американській телекомпанії CBS. Дж.Байден заявив, що економічний стан в США "гірший, ніж усі думали, і він погіршується з кожним днем". Нова адміністрація США покладає великі надії на план відновлення національної економіки, що став ключовим елементом президентської програми Барака Обами.

За словами Дж.Байдена, уряд "вже має в своєму розпорядженні значну двопартійну підтримку економічного плану в Конгресі". Та все ж законопроект, який ухвалить Сенат, напевно, включить "елементи, задовільні (або незадовільні) одночасно і для республіканців, і для демократів", зазначив віце-президент США.

"Близько 40% підготовленого економічного пакету - це податкові послаблення, небажані для демократів, - і 60% - державні витрати на стимулювання економіки, що натомість не дуже подобається республіканцям", - пояснив Дж.Байден. Він додав, що попри розбіжності сподівається на швидке ухвалення плану і виділення антикризових коштів.

Кажучи про другу половину стабілізаційного пакету на 700 млрд дол., яку Конгрес повинен віддати в розпорядження Б.Обами, Дж.Байден заявив, що розподіл цих коштів буде "раціональнішим, осмисленим і прозорим". Попередня адміністрація США переважно спрямовувала антикризові фонди програми TARP на рекапіталізацію банків і зустріла чимало критики за свої дії, не завжди зрозумілі громадськості.

Нагадаємо, пріоритетом перших 100 днів Б.Обами на посаді голови Білого дому називають заходи із запобігання глибокій рецесії в американській економіці. Б.Обама обіцяє закласти основи для довгострокового забезпечення конкурентоспроможності економіки США, що припускає створення мільйонів робочих місць і капітальне оновлення інфраструктури. Вартість економічного плану Б.Обами має скласти 825 млрд дол.

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