Крейсер "Москва" завдав “ракетного удару” в Середземному морі

Екіпаж ракетного крейсера "Москва", який перебуває в плаванні в Середземному морі, провів навчання з "завдання ракетного удару головним комплексом", повідомив командир походу - начальник штабу з`єднання надводних кораблів Чорноморського флоту РФ капітан I рангу Зінченко.

За його словами, умовними цілями були визначені надводний бойовий корабель і один з берегових об`єктів. Усі завдання, поставлені на період проведення учення, успішно виконані.

Як уточнили в службі інформації і громадських зв`язків Чорноморського флоту, нині крейсер "Москва" тримає курс до берегів Сицилії. 28 січня там пройдуть міжнародні меморіальні заходи на згадку про жертви землетрусу в Мессіні 1908 року.

У серпні 2008 року, нагадує Лента.ру , флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва" у складі угруповання кораблів був скерований до грузинського узбережжя невдовзі після початку військового конфлікту в Південній Осетії. 10 серпня кораблі, як повідомлялося, потопили при спробі атаки грузинський ракетний катер.

РК "Москва", головний корабель проекту 1164 "Атлант", був спущений на воду 1976 р. Він призначений для ударів по великих надводних кораблях і забезпечує бойову стійкість корабельних протичовнових груп. Може виконувати функції протиповітряної оборони віддалених з`єднань та вогневої підтримки десанту.