ЄС засудив масові страти в Ірані

Європейський Союз засудив масові страти в Ірані.

Про це йдеться у заяві чеського президентства в ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Європейський Союз суворо засуджує страту Молли Гол Хассана, громадянина Афганістану, засудженого за злочин, скоєний ним у віці 17 років. Він був страчений 21 січня у в’язниці Евін у Тегерані”, - зазначається у заяві.

ЄС також засудив страту 21-єї особи 20-21 січня, 10 з яких були страчені в Тегерані, 9 – у провінції Язд і двоє – в Ісфахані.

“ЄС продовжує закликати владу Ірану повністю скасувати смертну кару і, водночас, запровадити мораторій на страту”, - наголошується у документі.