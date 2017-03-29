Росію звинуватили у шпіонажі за латвійськими політиками та журналістами

Російську Федерацію звинуватили у проведенні кібершпіонажу у 2016 р. проти латвійських політиків, журналістів і державних установ. Про це заявив директор Бюро по захисту Конституції Латвії Яніс Майзітіс після доповіді латвійському уряду про результати роботи Бюро, повідомляє Delfi.

Він також зазначив, що активність шпигунської діяльності Росії в минулому році не сильно відрізнялася від 2015 року, і в цілому її можна оцінити як середню.

При цьому у Бюро немає інформації про те, що в результаті шпигунства в розпорядженні російської або інших іноземних спецслужб могли виявитися дані про Латвію, що містять державну таємницю.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Литві колишнього офіцера та громадянина РФ засудили до 5 та 10 років ув’язнення за шпигунство на користь Російської Федерації.

Екс-офіцер Сергій Пусін, який проходив службу на авіабазі литовських ВПС, передавав росіянину Сергію Моїсеєнко інформацію про збройні сили країни та повітряну поліцію НАТО. "Тарифи" за свої послуги Пусін встановив в розмірі від 500 до 1000 євро. За даними слідства, Пусіна завербувала розвідка Росії в 2012 році. До 2014 року він передавав відомості Моісеєнку, який надавав Пусіну шпигунську техніку.